RANKING FIFA ITALIA / In attesa del sorteggio dei gironi di Euro 2020, in programma il 30 novembre, l'Italia incassa un'altra buona notizia in ottica futura. Grazie alle undici vittorie consecutive conquistate, la Nazionale continua a risalire la china nel Ranking Fifa.

L'aggiornamento di ottobre non aveva prodotto cambiamenti , ma le due vittorie ottenute durante l'ultima sosta di campionato hanno consentito agli Azzurri di guadagnare ben due posizioni. Robertoe il suo staff possono così festeggiare il tredicesimo posto, conquistato a svantaggio diche hanno perso due posizioni. Tutto invariato, invece, in testa dove Belgio, Francia, Brasile, Inghilterra e Uruguay occupano le prime cinque posizioni.