TORINO RAGNAR ACHE / C'è anche il Torino di Urbano Cairo sulle tracce del promettente Ragnar Ache. Come riportato dal portale 'stuttgarter-zeitung.de', tra le squadra interessate al classe 1998 di proprietà dello Sparta Rotterdam ci sarebbe anche il club granata. Ache sta stupendo tutti in Eredivisie con 5 gol e 3 assist a referto in 12 presenze e ha già attirato su di sé l'attenzione di Eintracht Francoforte e Stoccarda, con il talento tedesco fresco debuttante con l'Under 21 che non ha nascosto la propria volontà di giocare in patria.

Il 21enne è in scadenza di contratto nel 2021 e dunque destinato a far parlare di sé a partire dalle prossime sessioni di calciomercato. Il Torino osserva interessato in attesa di ulteriori sviluppi.

