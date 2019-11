ALLEGRI BAYERN JUVENTUS ALABA CAN / Il Bayern Monaco sta valutando diverse piste in panchina per la prossima stagione. Dopo il divorzio con Kovac alla guida dei bavaresi c'è Flick, che resterà fino a giugno al timone del club campione di Germania. E' recente la visita in Baviera dell'intermediario e agente Branchini, vicino a Guardiola ed Ancelotti oltre che consulente di Massimiliano Allegri.

Sfumato l'approdo al Tottenham che ha scelto Mourinho dopo l'esonero di Pochettino , per l'ex tecnico dellarestano in piedi le ipotesioltre allo stesso Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, Emre Can al Bayern con Allegri?

Allegri è ancora sono contratto fino al giugno 2020 con la 'Vecchia Signora', con un ingaggio da 7,5 milioni ancora a bilancio per la società bianconera. E proprio con la Juventus potrebbe intrecciarsi il futuro del mister livornese in caso di approdo al Bayern Monaco. Non è un mistero la stima di Allegri per Emre Can, che a più riprese ha aperto le porte all'addio ai campioni d'Italia se dovesse continuare a giocare con il contagocce sotto la guida di Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, Emre Can sul piatto per il colpo Alaba

E Paratici potrebbe approfittare dell'occasione per tentare un nuovo assalto per David Alaba, già in tempi non sospetti nei desideri della Juve per la corsia mancina. I bianconeri devono rinforzare la fascia sinistra della retroguardia di Sarri e il profilo del nazionale austriaco rappresenterebbe un'opportunità di spessore andando a comporre una coppia di altissimo livello nel ruolo con Alex Sandro. Senza contare, inoltre, che Alaba può essere utilizzato anche da centrale difensivo. Oltre al cartellino di Emre Can (valutato intorno ai 40 milioni), la Juventus dovrebbe versare una parte cash tra i 15 e i 20 milioni per venire incontro alle richieste del Bayern per il fluidificante classe '92.