ROMA CAPELLO ZANIOLO / Hanno fatto parecchio discutere le dichiarazioni di Fabio Capello nei confronti di Nicolò Zaniolo. Un caso comunque rientrato nei giorni successivi grazie ai chiarimenti dei diretti interessati. Proprio l'ex allenatore della Roma è tornato a parlare così del talento giallorosso al 'Corriere dello Sport': "Il mio era il consiglio di un nonno a un nipote. Ha capito di essere un giocatore importante e la sua maturazione è in atto.

Se così non fosse sarebbe un vero peccato, visto il grandissimo talento che possiede".

LEGGI ANCHE ---> SPECIALE CM.IT - Calcio e razzismo, i dati della vergogna: 'sorpresa' Inghilterra

Sul ruolo del classe 1999: "Lo vedo nella stessa posizione in cui giocava Savicevic. Avanti a destra, come nel primo tempo contro l'Armenia. Il talento è quello lì: la forza, le capacità tecniche. Che sia un talento di altissimo livello è una mia convinzione e l’avevo già resa esplicita in precedenzaUn altro consiglio? Bella reazione. Continua così. E complimenti".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Roma, club in vendita: emissari in trattativa con Pallotta!

Calciomercato Roma, futuro Kean: parla l'attaccante

Serie A, dal Milan alla Juventus: il Black Friday del calciomercato