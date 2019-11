CALCIOMERCATO JUVENTUS BONUCCI / Leonardo Bonucci e la Juventus ancora insieme: il club bianconero ha ufficializzato il rinnovo di contratto fino al 2024, dopo l'incontro tra difensore, agente e dirigenza juventina andato in scena nel pomeriggio.

Questo il testo del comunicato diramato dalla società piemontese: "E' una lunga e intensa storia, quella che lega Leonardo Bonucci alla Juventus. Una storia che continuerà ancora, fino al 2024, per la precisione: è ufficiale infatti il rinnovo di Leo con i colori bianconeri.

Non è stata scelta a caso la data di oggi, il 19 novembre, per un annuncio tanto importante: se ormai nella mente di tutti i bianconeri questo è il numero indissolubilmente legato a Bonucci, da oggi lo sarà ancora di più.

Leonardo è il giocatore che, dal 2010/11 (quando è diventato bianconero) ha giocato più partite, in tutte le competizioni: 376, almeno 35 in più di qualunque suo compagno in questi anni".

Calciomercato Juventus, Bonucci rinnova: tutti i numeri

Nella nota sono anche elencati una serie di numeri che rappresentano non solo la stagione attuale, ma tutte quelle in cui Bonucci ha vestito la maglia bianconera: "È il giocatore che, anche in questa stagione, più di chiunque non molla mai, ma proprio mai: 1440 minuti disputati dalla fine di agosto. Per dirla in un altro modo: è sempre rimasto in campo. È l’unico difensore ad aver segnato almeno un gol in tutte le ultime sette stagioni di serie A. E con la nostra maglia ne ha realizzati 17. È il bianconero che ha effettuato più passaggi di tutti in Serie A dal 2010/11, la cifra vertiginosa di 14792. È il volto dei momenti fondamentali, è l’esultanza per un gol decisivo, è la chiusura in area di rigore, è il salvataggio sulla linea, è il passaggio smarcante da 40 metri. Leonardo è DNA bianconero. Da oggi, ancora di più".

