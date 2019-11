JUVENTUS DAMASCELLI RONALDO / La Juventus non incanta ma continua a vincere e a comandare la classifica. Dybala, entrato per uno spento Cristiano Ronaldo, ha deciso la sfida contro il Milan permettendo ai bianconeri il controsorpasso sull'Inter. A tenere banco è però la reazione del portoghese al cambio, con l'ex Real Madrid che ha lasciato velocemente lo stadio dopo la partita.

Tonybacchetta Ronaldo: "Non si segnalano novità nel laboratorio di, anzi c’è la sensazione che la squadra non segua le indicazioni del tecnico e soprattutto che Cristiano Ronaldo è fuori giri - ha sottolineato il giornalista su 'Il Giornale' - Non ha indovinato un solo pallone ed è stato sostituito da un Dybala decisivo: è uscito in modo sgarbato e per questo andrebbe punito. L'errore è averlo mandato in campo per grazia e contratto ricevuto. Sabato sera il suo sodalene ha messi dentro tre. Il Pallone d’oro andrà altrove, vedi, leggi".

Ti potrebbe interessare anche -->>>>>>

ESCLUSIVO Cobolli Gigli: "Io Ronaldo non lo avrei neanche comprato"

Juventus, dal caso Ronaldo al colpo Pogba: i nodi da sciogliere

Juventus, Zaccheroni conro Ronaldo: "Una prima donna!"