PSG INTER CAVANI THIAGO SILVA / E' sempre più lontano da Parigi il futuro di Edinson Cavani e Thiago Silva.

Sia l'attaccante ex Napoli che il difensore brasiliano sono in scadenza di contratto con ile, stando a 'Le10sport.com', non avrebbero intenzione di aprire una trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza la prossima estate.

Una notizia questa positiva soprattutto per l'Inter, visto che con l'addio di Cavani il PSG potrebbe riscattare Mauro Icardi e sostituire a tutti gli effetti l'uruguaiano nel reparto offensivo di Tuchel. Il club campione di Francia dovrà versare eventualmente 70 milioni di euro per l'intero cartellino di 'Maurito', attualmente con la fortuna del prestito sotto la Tour Eiffel.