CALCIOMERCATO TORINO MAZZARRI / La buona prestazione contro la Juventus nel derby non ha cancellato il rischio esonero per Walter Mazzarri: il quattordicesimo posto in classifica e i due punti conquistati nelle ultime sei partite, rendono la posizione del tecnico molto instabile.

Cairo pubblicamente gli ha più volte confermato la fiducia ma la gara di sabato pomeriggio con il, alla vigilia della pausa del campionato, è uno snodo cruciale per la stagione granata e anche per l'allenatore toscano. Un risultato diverso dalla vittoria potrebbe aprire la porta a scenari fino a qualche mese fa sembravano difficili soltanto da ipotizzare.deve fare i conti anche con la contestazione di una parte dei tifosi e dovrà riconquistare fiducia e stima sul campo: se le cose dovessero andare male, l'esonero diventerebbe uno scenario probabile con Gattuso in prima linea per la sostituzione.

