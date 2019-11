Champions League, Inter agli ottavi: i nerazzurri si qualificano se...

INTER CHAMPIONS LEAGUE QUALIFICAZIONE BORUSSIA / L'Inter fa harakiri. Dopo il pareggio per 0-0 del Barcellona, in casa con lo Slavia Praga, per i nerazzurri c'era la grandissima occasione di accorciare a un solo punto dai blaugrana. Il primo tempo con il Borussia Dortmund è super, con due gol di vantaggio all'intervallo. Poi il crollo nella ripresa, con i tedeschi che rimontano e vincono 3-2. Una chance buttata per la squadra di Conte, che ora vede complicarsi la qualificazione agli ottavi di finale. La classifica attualmente recita Barcellona in testa a 8, Borussia Dortmund a 7, Inter a 4 e Slavia Praga a 2.

I nerazzurri possono ancora qualificarsi e le combinazioni sono soprattutto due.

La prima è quella che si augurano tutti i tifosi, dal momento che la squadra di Conte è ancora padrona del proprio destino: se vincerà entrambe le partite (contro Slavia e Barcellona), infatti, raggiungerà quota 10 punti e sarà qualificata a prescindere dagli altri risultati. Questo perché nello scontro diretto tra i tedeschi e i catalani, in programma nel prossimo turno, una delle due (o entrambe) non vincerà. In questo modo l'Inter scavalcherebbe o la squadra di Valverde o il Borussia (indietro per differenza reti negli scontri diretti). I nerazzurri potrebbero anche permettersi di fare solo 4 punti nelle ultime 2, ma in questo caso il Dortmund non dovrebbe fare più di 1 punto.