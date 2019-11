CALCIOMERCATO SERIE A CAGLIARI NANDEZ / Con 21 punti in 11 giornate, è il Cagliari la vera sorpresa in questo inizio di Serie A. Vittoriosa sul campo dell'Atalanta domenica scorsa, la squadra di Maran si è posizionata al quarto posto a pari punti proprio con i nerazzurri e la Lazio, quanto basta per infiammare la piazza sarda, che già sogna la celebre musichetta del martedì e mercoledì sera.

Intanto, tra i molteplici talenti presenti in rosa, sta catturando sempre più l'attenzione, centrocampista classe 1995 arrivato la scorsa estate: clicca qui per restare aggiornato.

Come ampiamente approfondito da Calciomercato.it nei mesi scorsi, già in passato Nandez è stato seguito da club di Serie A e Premier League. Prima di approdare al Cagliari, che ha avuto la meglio sulla folta concorrenza, Nandez fu infatti accostato a Roma, Lazio, Inter e Fiorentina. Così, dopo un gol e tre assist in questi primi mesi italiani, le sue qualità sembrano già confermate: non è da escludere, quindi, che in futuro possano tornare alla carica le gloriose società nostrane e straniere.