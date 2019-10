LINUS JUVENTUS MBAPPE' SARRI DE LIGT CONTE/ L'ipotesi Mbappé in bianconero, le critiche a de Ligt, Sarri e Conte. Questi alcuni temi contenuti nell'intervista rilasciata in esclusiva a Calciomercato.it da Pasquale di Molfetta, noto come Linus, conduttore radiofonico e direttore artistico di Radio Deejay, tifoso juventino.

Dopo il successo dell'Inter a Brescia, la Juventus contro il Genoa è chiamata a rispondere per riprendersi la vetta della classifica...

"Gioca in casa, in teoria dovrebbe essere un impegno alla portata, anche se non esistono gare facili".

Come giudica il lavoro di Sarri ?

"E' presto per dare un giudizio. Onestamente il gioco sembra più bello, come abbiamo visto in diverse gare, anche se non sempre è così. La rosa è importante, i giocatori sono tanti e buoni, ma credo non tutti adatti a questo tipo di progetto".

A gennaio ci sarà la finestra invernale del mercato.

"Forse questo non è il momento di cambiare, ma credo che alla Juventus serva un attaccante centrale forte. Higuain sta facendo benissimo, ma ci vuole qualcuno più decisivo".

Un nome che la fa sognare?

"Mbappé, senza dubbio. Se bisogna fare un investimento importante per il futuro, il francese è l'unico giocatore in questo momento capace di fare la differenza".

A proposito di giovani, de Ligt è nel mirino della critica...

"L'olandese credo sia un buonissimo giocatore, ma è stato caricato di troppe responsabilità. Inoltre l'infortunio di Chiellini lo ha penalizzato, con lui avrebbe sicuramente avuto un inserimento migliore".

Qualcuno è convinto che il gioco della Juventus sia adatto per la Champions League. Concorda?

"Secondo me non esiste un gioco adatto per una determinata competizione. La Champions dagli ottavi in poi è fatta di partite secche e ci vuole anche fortuna. Potenzialmente la Juventus fa parte del gruppo di squadre che possono competere per vincerla".

Lo scudetto invece lo vede ancora bianconero?

"Io ho il terrore di Conte, come molti tifosi della Juventus. Sappiamo quanto lui sia bravo a tirare fuori il meglio dai giocatori, anche da quelli scarsi. Più che l'Inter, in chiave scudetto ho paura del suo tecnico".