CALCIOMERCATO INTER VIDAL RAKITIC MATIC / Lo sfogo di Antonio Conte dopo la partita contro il Parma non è passato di certo inosservato: il tecnico dell'Inter ha mandato dei segnali importanti alla propria dirigenza e si aspetta sicuramente almeno un rinforzo a centrocampo in vista della finestra invernale di mercato.

L’identikit è noto da tempo: Conte vorebbe un calciatore abbastanza esperto e con il quale in passato ha avuto modo di lavorare, in modo da facilitare il suo inserimento negli schemi.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', tutti gli indizi portano ad Arturo: il centrocampista cileno è in rottura con, l'Inter ci proverà già a gennaio strappando magari un prestito alperde posizioni visto che non interessa sia dal punto di vista anagrafico che tecnico, l'alternativa numero uno resta Nemanjacentrocampista serbo delche ha già lavorato a stretto contatto con lui ai tempi delIn estate poi Marotta tenterà l'assalto ao a