Juventus, retroscena Szczesny: in estate la chiamata della Premier

CALCIOMERCATO JUVENTUS SZCZESNY RINNOVO CONTRATTO MANCHESTER UNITED - Wojciech Szczesny è il portiere titolare della Juventus e gode della fiducia totale da parte del club bianconero, tanto da far partire le trattative per il rinnovo di contratto del polacco, attualmente in scadenza nel giugno del 2021.

Ma in estate, il 29enne estremo difensore era finito prepotentemente nel mirino di un club che avrebbe voluto riportarlo indopo l'esperienza all'. Stando a quanto riportato da 'Goal', ilavrebbe chiesto allala disponibilità a cedere il proprio calciatore, visto che il rinnovo difaticava ad arrivare (poi diventato realtà nelle scorse settimane). Richiesta prontamente respinta da Fabio, che adesso lavora al prolungamento dell'ex Roma fino al 2024