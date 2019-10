CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI DE LAURENTIIS / Momento delicato in casa Napoli. La seconda stagione di Ancelotti sulla panchina azzurra è iniziata al di sotto delle aspettative, come dimostra il pareggio contro il modesto Genk e il distacco di sei punti (quando siamo solo alla settima giornata) dalla capolista Juventus. Così, dopo la brutta gara di Champions League, riporta la 'Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis, con toni decisi, avrebbe telefonato al tecnico per conoscere i motivi del risultato deludente.

Ad Ancelotti, inoltre, sarebbero stati fatti alcuni appunti di natura tecnica senza entrare troppo nello specifico.

Al presidente non starebbe piacendo il turnover sfrenato del suo allenatore e sarebbe stizzito per la notevole differenza delle prestazioni dei suoi talenti tra Nazionale (nelle quali escono spesso a pieni voti) e club (più volte sotto la sufficienza). Così, l'avvertimento per Ancelotti sembra già arrivato: De Laurentiis attenderebbe risposte nelle prossime gare, a partire da quella di sabato contro il Verona. Successivamente, ci sarà la trasferta di Salisburgo, dalla quale si attendono i tre punti per non compromettere il cammino europeo: secondo la rosea, infatti, ad Ancelotti potrebbe non essere perdonata un’eventualità del genere.