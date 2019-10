MANCHESTER UNITED SOLSKJER ALLEGRI / Due vittorie nelle ultime tredici partite di Premier League, appena tre gol nelle ultime sei gare disputate, peggior inizio di stagione da trent'anni: questi i numeri della crisi del Manchester United che hanno messo a rischio la panchina di Solskjaer.

Il manager norvegese, a meno di un anno dal suo arrivo per sostituire, non è riuscito a ripetere quanto di buono fatto all'inizio della sua avventura con i 'Red Devils' e ieri è arrivato un altro tracollo contro il Newcastle. Come riferisce 'skysports.com' però la dirigenza dello United non ha alcuna intenzione di approfittare della pausa per cambiare la guida tecnica (si parla anche di Massimiliano): i vertici del club inglese hanno deciso di confermare Solskjaer. I dirigenti considerano questa una situazione di transizione e vogliono garantire tempo (e anche denari per nuovi acquisti) al proprio allenatore per portare a compimento un progetto di rinascita a lungo termine.