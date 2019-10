Roma-Cagliari, gol-vittoria di Kalinic all'ultimo. Ma il Var annulla

ROMA CAGLIARI GOL KALINIC VAR / Un altro finale di partita tra Roma e Cagliari concitato. All'Olimpico, dopo il rigore trasformato da Joao Pedro, l'autogol di Ceppitelli riporta in parità il match che i giallorossi rischiano di portare a casa proprio nel finale.

All'89' infatti, il neo-entrato Nikolainsacca a porta vuota con il portiere Olsen a terra e firma il suo primo gol in maglia romanista che sarebbe decisivo per i 3 punti. Dopo diversi minuti di stop, però, dal Var arriva la comunicazione che annulla la rete: Kalinic infatti per andare a rete spinge vistosamenteche sbatte sue spalanca la porta al croato. Pisacane poi è costretto ad uscire in barella e dopo oltre 5' minuti di gioco fermo la partita riprende.