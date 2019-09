Sampdoria, giorni decisivi per il closing: Ferrero attende Vialli

SAMPDORIA FERRERO VIALLI / Inizio di stagione davvero difficile per la Sampdoria, ancora sul fondo della classifica con zero punti e alle prese con una querelle societaria senza fine. I blucerchiati, domani contro il Torino, cercheranno di conquistare i primi punti in campionato. Intanto infiammano le polemiche attorno al presidente Ferrero, contro il quale sono stati esposti nuovi striscioni in città.

I gruppi ultras doriani inoltre potrebbero mettere in atto un picchetto, domani, per non far entrare il numero uno in tribuna d'onore. Situazione delicatissima, conche attende per il closing l'offerta definitiva da parte del gruppo Invest coordinato daSecondo il 'Corriere dello Sport', però, Vialli vorrebbe attendere fino al 30 settembre, ultimo giorno utile come da lettera di intenti.