CALCIOMERCATO JUVENTUS DE GEA / La Juventus fiuta profumo d'occasione in Premier League e sta lavorando sotto traccia ai grandi colpi a parametro zero del 2020.

Fortemente interessata ad Alderweireled e Christian Eriksen , è soprattutto alche la dirigenza juventina guarda con attenzione visto che diversi pezzi pregiati dello scacchiere di Ole Gunnar Solskjaer sono già all'ultimo anno di un contratto che consentirà loro di accordarsi con altri club a partire da febbraio.

Quelli di Bailly e Matic sono nomi che continuano a circolare con insistenza, ma quello su cui gli uomini mercato bianconeri starebbero concentrando gli sforzi in questa fase sarebbe il portiere David De Gea. Anche lui in scadenza nel 2020, sarebbe l'oggetto di un pressing importante da parte della Juventus che secondo quanto rilancia il 'Daily Mirror' nel nuovo anno entrerà nel vivo avviando le trattative col calciatore. L'insidia principale sarebbe rappresentata dal Paris Saint-Germain che non ha mai perso di vista lo spagnolo, ma per i tabloid inglesi la 'Vecchia Signora' va considerata in pole position.