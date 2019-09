p>CALCIOMERCATO JUVENTUS DE GEA ERIKSEN ALDERWEIRELD / Lanelle ultime finestre di mercato ha mostrato particolare attenzione al mercato dei parametri zero: ci sono diversi giocatori in scadenza di contratto nel 2020 che rappresentano una ghiotta occasione e che sono pronti ad innescare una lotta serrata tra i principali top club europei. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Occhi puntati soprattutto nella Premier League: secondo quanto riportato dal 'Daily Star' la dirigenza della 'Vecchia Signora' rimane fortemente interessata al duo del Tottenham composto da Toby Alderweireld e Christian Eriksen. Ma non solo. Ritorno di fiamma anche per David De Gea, portiere spagnolo del Manchester United pronto a lasciare l'Old Trafford a fine stagione: in casa 'Red Devils' occhi puntati anche su Bailly e Matic.