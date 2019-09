ROMA UNDER TOTTENHAM / Le grandi d'Europa puntano Cengiz Under. Il giocatore turco resta nel mirino di Tottenham, Bayern Monaco e Arsenal. In particolare sarebbero gli 'Spurs' a monitorare con maggior attenzione l'attaccante della Roma. Lo sottolinea il 'Sun', che riporta come l'entourage del giocatore abbia confermato l'interesse dei tre club, che continuano a tenere d'occhio il classe 1997.

Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Under, che ora si è infortunato con la propria nazionale, non sembra però essere interessato al trasferimento, almeno per il momento. Lo ha confermato lui stesso, sottolineando che "Alla Roma sto molto bene e non ho intenzione di continuare una nuova avventura".