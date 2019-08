CALCIOMERCATO INTER BIRAGHI DALBERT FIORENTINA/ La Fiorentina, presente a Milano come raccontato dal video di Calciomercato.it, è in dirittura d'arrivo con l'Inter per l'affare Biraghi-Dalbert.

Nella città meneghina, dove è presente anche Daniele, direttore sportivo del club viola, le due società sono ai dettagli per la chiusura dell'affare. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

La fumata bianca per lo scambio fra Cristiano Biraghi e Dalbert è quindi imminente. La formula dovrebbe essere quella del prestito secco o con diritto di riscatto.