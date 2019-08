INTER NUMERI ICARDI SANCHEZ / L'Inter ha ufficializzato la lista Figc e i nuovi numeri di maglia. Nell'elenco, con il numero 7come anticipato da Caciomercato.it, è presente anche Mauro Icardi che come noto è fuori dal progetto nerazzurro.

Quel 7 che, nei piani, sarebbe dovuto essere di Alexis Sanchez per il quale la dirigenza è comunque ancora in trattativa con il Manchester United.

In alternativa si è parlato dell'11, finito però sulla schiena di Federico. Il regolamento dice però che in caso di cessione i numeri tornano liberi, quindi per 'El Nino Maravilla', sempre se dovesse concretizzarsi il suo trasferimento alla corte di Antonio, c'è ancora la possibilità di prendersi il 7 o l'11, che indossa in Nazionale.

Ma per questo almeno uno tra il centravanti argentino, che continua a rifiutare tutte le destinazioni aspettando eventualmente solo un tentativo della Juventus (ma a questo punto la permanenza a Milano è da considerare ipotesi più che concreta...) e il terzino dovrebbe andar via.