INTER ICARDI NAPOLI / Non si spegne la telenovela Mauro Icardi all'Inter. L'esubero di lusso non riesce ancora a trovare una sistemazione e ieri ha pubblicato su Instagram insieme alla moglie-agente Wanda Nara delle foto della sua nuova casa, che si affaccia proprio sulla sede nerazzurra. Per tutte le notizie e gli aggiornamenti di mercato Clicca Qui!

L'attaccante preferirebbe sempre la destinazione Juventus, nonostante il forte pressing del Napoli.

Secondo il 'Corriere dello Sport' l'Inter avrebbe accettato l'offerta da 65 milioni di euro per l'argentino, con quest'ultimo però che continua a fare muro e a respingere la corte di De Laurentiis. Nel weekend, inoltre, si parla di un possibile blitz di Wanda Nara a Capri per incontrare la dirigenza partenopea, che non aspetterebbe oltre questa settimana per avere una risposta definitiva. Per Icardi, oltre a Juve e Napoli, nelle scorse ore si era parlato anche di una possibile e clamorosa offensiva del Milan, senza dimenticare il due di picche al Monaco