CALCIOMERCATO JUVENTUS MIRANDA MARSIGLIA / Juan Miranda è molto vicino all'Olympique Marsiglia. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club francese pagherà per il prestito una cifra sostanzialmente bassa, accollandosi però tutto lo stipendio del promettente terzino classe 2000.

Come anticipato, il Barcellona preferiva la cessione non a titolo definitivo del calciatore, in modo da mantenere il controllo del calciatore . Ecco così spiegato il sorpasso dei francesi sulla, ora defilata, con i bianconeri che avrebbero voluto prendere lo spagnolo almeno con un diritto se non obbligo di riscatto.