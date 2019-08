CALCIOMERCATO NAPOLI ZIDANE JAMES RODRIGUEZ / "James è in forma ed io conto su di lui": Zinedine Zidane in conferenza stampa sembra chiudere la porta alla cessione al Napoli del colombiano. Calciomercato.it vi ha raccontato del pressing di Florentino Perez sul tecnico del Real Madrid per convincerlo a puntare su James Rodriguez: un pressing che, almeno stando a quanto dichiarato da Zidane alla stampa alla vigilia dell'esordio in campionato, sembrerebbe aver portato i suoi frutti.

"E' in forma e sono contento di averlo in squadra" le parole dell'ex trequartista sul 'Bandito' che sembrerebbero il preludio alla conferma definitiva dell'exe del tramonto della trattativa con il Napoli. Occorrerà ora vedere se quelle di Zidane sono parole di facciata o frasi alle quali faranno seguito i fatti: il primo banco di prova è rappresentato dalle convocazioni delper la gara di domani contro il Celta. Ci sarà anche il nome di James Rodriguez, fin qui mai preso in considerazione nel precampionato, o arriverà l'ennesima esclusione?