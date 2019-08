NAINGGOLAN CAGLIARI CONFERENZA / Radja Nainggolan torna al Cagliari, lì dove tutto è partito. Il belga, che si è fatto conoscere al grande calcio con la maglia rossoblù, ha spinto fortemente per il ritorno in Sardegna. Il belga parlerà alla stampa dalla Sardegna Arena insieme al presidente Giulini. Calciomercato.it seguirà per voi la conferenza in diretta. Seguitela Live: "Il presidente ha messo subito le cose in chiaro. Ha fatto una cosa quasi impossibile e mi ha convinto subito. Sono contento di essere qui e conosco l'ambiente. L'ho già fatto una volta e sono pronto a rifarlo. Avevo qualche offerta ma non è stato difficile scegliere. 5 anni fa quando sono partito avevo già in testa di tornare anche se non pensavo così presto. A volte bisogna fare scelte nella vita. C'è tanta possiblità di fare bene qui. Ci sono anche delle cose extra calcistiche che conoscete bene e che hanno facilitato ulteriormente la mia scelta".

RITORNO A CAGLIARI - "Cerco di aiutare sempre la mia squadra e come uomo penso che nel mio passato ho sempre cercato di vivere la mia vita al massimo anche sbagliando. Io penso di star bene e fare quello che devo.

Ho avuto un dialogo oggi con, ha le idee chiare. Il centro sportivo è evoluto e la strada me la ricordavo. Ruolo? Oggi primo allenamento con il gruppo. L'allenatore fa le sue scelte e proverò ad essere generoso anche nei confronti dei miei compagni. Noi e i tifosi tutti sulla stessa linea".

INTER - "Io accetto la decisione dell'Inter perchè non sempre può andar bene. Ora tocca a me dimostrare che si sono sbagliati. Ho una doppia motivazione. Barella?Nel mio tempo insieme all'Inter con Barella ho provato a farlo ambientare. Sicuramente può migliorare tanto e può ambire a palcoscenici importanti".

MOTIVAZIONI - "Numero 4? Certo, sennò non venivo... (ride, ndr). Ho ricevuto il primo sms del presidente quando ero in camera con un compagno, ci siamo sentiti il giorno dopo: ho ancora tanto da dare, non interessa discutere di questo, perché sono contento di essere qua. Il sogno di ogni calciatore è giocare la Champions. Io l'ho fatto. Si fanno delle scelte nella vita e io ho fatto una scelta che rimane dentro. Molti diranno che è un passo indietro. Io sono contento della scelta che ho fatto e sono carico per far bene. Chissà cosa potremo ottenere qua".