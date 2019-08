CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA LUKAKU INTER / Continua a tenere banco il caso legato al maxi scambio tra Manchester United e Juventus con Lukaku e Dybala protagonisti. Non mancano le problematiche soprattutto per quanto concerne l'attaccante bianconero. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la situazione sarebbe ancora in stand by perché l'argentino continua a chiedere cifre elevate. Un membro dell'entourage dell'attaccante, ma che in realtà non è un vero agente FIFA, non ha infatti ancora trovato l'accordo.

Chiede tanto di commissione ed in più a complicare il tutto ci sono anche le questioni legate ai diritti d'immagine che Dybala nel 2017 aveva rescisso uniilateralmente un contratto con la società che deteva appunto i suoi diritti per l'arco di tempo 2016/2026. Laè in pressing, spinge ma lopotrebbe valutare alternative. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Romelu Lukaku dunque andrebbe ai bianconeri solo nel caso si dovesse concretizzare lo scambio con l'attaccante argentino, che al momento crea ancora qualche grattacapo. L'Inter dal canto suo resta alla finestra ma non esclude alternative. In tal senso per l'attacco proseguono i contatti per Ante Rebic, polivalente attaccante dell'Eintracht Francoforte.

