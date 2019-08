Sassuolo, scelto l'erede di Boateng

CALCIOMERCATO SASSUOLO GENOA KOUAME / Il Sassuolo è alla ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo dopo la cessione di Boateng, passato alla Fiorentina nelle scorse ore.

L'ultima idea dei neroverdi - stando a quanto riportato da 'Sky Sport' - porterebbe in casa: De Zerbi per la sua squadra vorrebbe, infatti, Christian, messosi in luce nella prima parte della passata stagione al fianco di Piatek.