CALENDARIO SERIE A LIVE / Via i veli alla Serie A 2019/2020: è il giorno dei calendario del massimo campionato.

Le 20 compagini che compongono la griglia di partenza del torneo conosceranno il loro cammino: alle 19 saranno rese note le 38 giornate che comporanno ildella stagione che sta per iniziare e Calciomercato.it vi offrirà in diretta la presentazione.

Alcune certezze già si hanno, come da comunicato della Lega:

a) non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

b) nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

c) è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società, fatta eccezione per l’ultima giornata di Campionato per Lazio e Roma*:

GENOA-SAMPDORIA

INTER-MILAN

JUVENTUS-TORINO

LAZIO-ROMA

d) vista l’indisponibilità dello Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, e la disputa a Parma delle prime gare interne di Campionato della squadra bergamasca, Atalanta e Parma hanno un’alternanza al meglio degli incontri in casa e in trasferta;

Inoltre si considereranno i seguenti criteri:

a) alla prima giornata e nei tre turni infrasettimanali non sono possibili incontri tra le Società Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby cittadini di Genova, Roma e Torino;

b) gli incontri tra le Società Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, si disputano tutti in giornate diverse;

c) salvo quanto indicato in precedenza, tutte le Società possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata;

d) non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita con lo stesso ordine casa/trasferta alla stessa giornata) rispetto al Calendario 2018/2019;

e) nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, Società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2017/2018 o 2018/2019;

f) nell’ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei Campionati 2017/2018 o 2018/2019;

g) le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Atalanta, Inter, Juventus, Napoli) non si incontrano tra di loro e non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Lazio, Roma e Torino) nelle giornate poste tra un turno di UEFA Europa League e un turno successivo di UEFA Champions League nel girone di ritorno (alla 6ª, 9ª, 12ª e 16ª giornata).

* Lazio e Roma dovranno disputare entrambe in trasferta la 19ª di ritorno e per questo giocheranno entrambe in casa alla 19ª di andata

Inoltre

- BOLOGNA: fuori casa il 25 agosto 2019 per indisponibilità dello stadio (lavori di adeguamento).

- BRESCIA: fuori casa il 25 agosto e 1 settembre 2019 per indisponibilità dello stadio (lavori di adeguamento).

- FIORENTINA: fuori casa il 24 novembre 2019 per concomitanza con altro evento cittadino (Firenze Marathon); fuori casa il 5 aprile 2020 per concomitanza con altro evento cittadino (Firenze Half Marathon).

- HELLAS VERONA: fuori casa il 10 novembre 2019 per concomitanza con altro evento cittadino (Fiera dei cavalli); fuori casa il 16 febbraio 2020 per concomitanza con altro evento cittadino (Half Marathon); fuori casa il 19 e 22 aprile 2020 per concomitanza con altro evento cittadino (Vinitaly).

- LECCE: fuori casa il 25 agosto 2019 per concomitanza con altro evento cittadino (Festa Patronale).

- NAPOLI: fuori casa il 25 agosto e 1 settembre 2019 per indisponibilità dello stadio (lavori di adeguamento); fuori casa il 23 febbraio 2020 per concomitanza con altro evento cittadino (Napoli City Half Marathon).

- SPAL: fuori casa il 29 settembre 2019 per concomitanza con altro evento cittadino (International Ferrara Marathon).

1a Giornata:

Cagliari-Brescia

Fiorentina-Napoli

Verona-Bologna

Inter-Lecce

Parma-Juventus

Roma-Genoa

Sampdoria-Lazio

Spal-Atalanta

Torino-Sassuolo

Udinese-Milan

2a giornata i big match:

Atalanta-Torino

Juventus-Napoli

Lazio-Roma

3a giornata i big match:

Fiorentina-Juventus

Napoli-Sampdoria

4a giornata i big match:

Atalanta-Fiorentina

Milan-Inter

5a giornata i big match:

Inter-Lazio

Roma-Atalanta

Torino-Milan

6a giornata i big match:

Milan-Fiorentina

Sampdoria-Inter

7a giornata i big match:

Inter-Juventus

Torino-Napoli

8a giornata i big match:

Lazio-Atalanta

Sampdoria-Roma

9a giornata i big match:

Fiorentina-Lazio

Roma-Milan

10a giornata i big match:

Lazio-Torino

Napoli-Atalanta

11a giornata i big match:

Torino-Juventus

Milan-Lazio

Roma-Napoli

12a giornata i big match:

Juventus-Milan

13a giornata i big match:

Atalanta-Juventus

Milan-Napoli

Torino-Inter

14a giornata i big match:

Brescia-Atalanta

15a giornata i big match:

Lazio-Juventus

Inter-Roma

Torino-Fiorentina

16a giornata i big match:

Genoa-Sampdoria

Fiorentina-Inter

17a giornata i big match:

Atalanta-Milan

Fiorentina-Roma

Sampdoria-Juventus

Inter-Genoa

18a giornata i big match:

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Roma-Torino

19a giornata i big match:

Roma-Juventus

Lazio-Napoli

Inter-Atalanta