INTER BALE CINA / Sarà lontano dal Real Madrid il futuro di Gareth Bale, accostato anche all'Inter nelle scorse settimane.

Oltre all'interesse dalla Premier League e un ipotetico inserimento nell'affaretra il PSG e i 'Blancos', in questo momento sarebbe la Cina la destinazione più probabile per il mancino gallese.

Dopo il Jiangsu, club di proprietà di Suning, stando ad 'AS' anche il Beijing Guoan sarebbe intenzionato a provare l'affondo per Bale. Le due compagini potrebbero ricoprire d'oro l'ex Tottenham e farlo diventare il calciatore più pagato del campionato cinese in termini d'ingaggio. Lo Jiangsu Suning sarebbe intenzionato a mettere sul piatto un assegno da 25 milioni di euro a stagione per Bale.