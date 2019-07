CALCIOMERCATO ROMA ALDERWEIRELD / Non tramonta la pista Alderweireld per la Roma.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Nonostante i costi non certo contenuti per un calciatore in scadenza nel 2020, il club giallorosso continua a valutare con attenzione il profilo del nazionale belga, individuato come uno dei due potenziali rinforzi difensivi. Secondo il giornalista de 'La Stampa', Matteo De Santis, venerdì a Londra è in programma un appuntamento tra Francoe ilproprio per parlare dell'ex giocatore dell'