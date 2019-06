Napoli, ESCLUSIVO: James e il rischio Atletico, gli aggiornamenti

CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ ATLETICO / Il Napoli deve accelerare per mettere a segno lo storico colpo James Rodriguez. L'operazione è stata praticamente già definita con Jorge Mendes, ma manca ancora l'accordo definitivo con il Real Madrid per la formula dell'operazione, che dovrebbe essere un prestito oneroso con un diritto di riscatto tramutato in obbligo in base al rendimento del calciatore. Siamo nella fase che si definisce "ai dettagli" (e l'imminente cessione di Kovacic potrebbe essere un assist per cercare l'affondo con leggero 'sconto'), ma quando si tratta per un calciatore così importante il rischio di inserimenti last minute in grado di far crollare tutto è sempre presente.

L'Atletico Madrid, per esempio, può rappresentare un rischio per il sodalizio di De Laurentiis. e oggi la notizia trova conferma nella prestigiosa radio spagnola 'SER', secondo la quale la dirigenza del club spagnolo starebbe valutando l'acquisto del colombiano. Un'idea nata ai piani alti del club del Metropolitano, ma che, per ora, non strappa ai partenopei il ruolo di favoriti nella corsa al cafetero.

I rojiblancos, infatti, potrebbero sì cercare un nuovo colpo in attacco in caso d'addio di uno tra Correa e Vitolo, ma la loro star assoluta, in questa stagione, sarà senza dubbio Joao Felix. Difficile, quindi, che Mendes faccia convivere due stelle della sua scuderia in cerca di visibilità nello stesso club: il colombiano, inoltre, ha già dato la sua parola a Carlo Ancelotti e desidera avere per la prima volta negli ultimi anni un'avventura nella quale essere protagonista e idolo. Napoli può assecondare questo suo desiderio, ma l'Atletico va sempre tenuto d'occhio.

Se la società di Cerezo dovesse decidere di farsi avanti seriamente, l'ex Bayern potrebbe cadere in tentazione a causa del suo grande rapporto con la capitale spagnola, dove ha comprato casa. "Lì ho tutto: una casa, amici, persone che mi vogliono bene", dichiarò qualche mese fa. Non basta, per ora, per scalzare i partenopei: ma è meglio chiudere in fretta, non si sa mai...