FANTACALCIO CALLEJON LAZARO JAMES RODRIGUEZ/ Per il Fantacalcio è ancora presto mentre ogni fantallenatore vorrebbe ripartire già da domani. Uno degli argomenti più delicati in vista della prossima stagione è sicuramente legato ai ruoli di alcuni possibili giocatori chiave: da Josè Maria Callejon ai nuovi che potrebbero arrivare. Partendo dallo spagnolo, la nuova posizione a centrocampo disegnata da Ancelotti potrebbe modificarla anche al gioco e, un Callejon in mediana farebbe davvero comodo. Da valutare anche la situazione di Simone Verdi, anche se quest'anno non ha visto il campo con molta continuità. Spostando il focus verso l'Atalanta, attenzione a Josip Ilicic e Alejandro Gomez. Il papu in particolare potrebbe davvero spostarsi fra i 'cc' nel prossimo campionato.

Fantacalcio, non solo Callejon, Ilicic, Gomez e Verdi: gli altri

Anche Suso, dopo un'annata così e così, potrebbe tornare al ruolo di centrocampista mentre Zaniolo e Bernardeschi potrebbero scivolare in attacco, soprattutto l'ex Fiorentina con l'arrivo di Maurizio Sarri. Sempre in casa Roma, cosa succederà con Florenzi e Under? Il primo, se dovesse andare all'Inter, potrebbe tornare nel ruolo di centrocampista così come il secondo, quest'anno in ombra per via degli infortuni. Infine, passando al capitolo nuovi, Lazaro e James Rodriguez potrebbero sicuramente incuriosire. Mentre sul primo ci sarebbero pochi dubbi, sul secondo la scelta potrebbe essere cruciale, viste le medie reti del colombiano in carriera.