JUVENTUS GUARDIOLA SARRI / Chi sarà il prossimo allenatore della Juventus? Tutto lascia pensare che Maurizio Sarri prenderà il posto di Massimiliano Allegri alla guida della squadra bianconera, ma l'annuncio che continua a non arrivare alimenta le voci su un possibile ribaltone con Pep Guardiola nel ruolo di grande sogno dei tifosi bianconeri.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Una possibilità a cui credono anche i bookmakers, almeno a giudicare l'andamento delle quote sul possibile approdo del manager delalla guida della squadra campione d'Italia. Anche se Sarri resta in pole anche per le agenzie di scommesse, con la sua quota che continua ad essere la più bassa, il nome di Guardiola raccoglie la fiducia degli scommettitori: ecco allora che nell'ultimo giorno le quote del tecnico spagnolo hanno subito un crollo, avvicinandosi sensibilmente a quelle dell'attuale allenatore del