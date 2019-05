CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX / Joao Felix, obiettivo di calciomercato di Juventus, Manchester City e Manchester United, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla tv ufficiale del suo Benfica.

Il talento 19enne si è mostrato tranquillo in merito ai rumors degli ultimi mesi: “Lasceremo accadere le cose naturalmente, il tempo ci dirà cosa accadrà. Io qui sto bene, sono felice, adoro questo club. Voglio godermi questo momento, poi vedremo”. Il portoghese ha poi parlato del suo rapporto col presidente Luis Filipe Vieira: “Mi fa sempre sentire a mio agio, mi stima tanto e mi tratta come se fossi un figlio per lui. È una persona fantastica”.