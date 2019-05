p>CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI / Da dove ripartirà Daniele? Il capitano dellaha annunciato che a fine stagione lascerà dopo 18 anni la capitale, in seguito al mancato rinnovo che ha mandato su tutte le furie i tifosi giallorossi, ma che non si sente ancora pronto ad appendere le scarpe al chiodo. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Tra le diverse squadre accostate al numero 16, c'è anche quel Boca Juniors che da sempre affascina De Rossi. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport, dopo le parole del ds Burdisso che ha aperto al trasferimento, è una pista che va tenuta in considerazione. Al Boca piace De Rossi e a De Rossi piace il Boca ma c'è da fare i conti con un ostacolo che potrebbe avere il suo peso nella buona riuscita dell'affare: la moglie del centrocampista della Roma preferirebbe un trasferimento negli Stati Uniti e non vedrebbe di buon occhio un possibile approdo in Argentina.

