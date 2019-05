SASSUOLO ROMA FAZIO / Federico Fazio a 'DAZN' dopo Sassuolo-Roma ha risposto alle domande incentrate inevitabilmente sulla Champions più lontana e su come la squadra abbia accusato l'addio di De Rossi: "Eravamo concentrati sul vincere, abbiamo creato tanto, sbagliato tante occasioni.

Peccato, era importante vincere ma dobbiamo aspettare i risultati di domani e l'ultima partita. Centravanti aggiunto? Vincere erano importante e volevo dare l'input di giocare nella loro metà campo: peccato non essere riusciti a prendere i tre punti, ma lotteremo finché la matematica non ci darà torto. Daniele è un grandissimo capitano, ci mancherà: è un leader, è uno da cui si impara. Gli auguro il meglio per il futuro".