JUVENTUS INCONTRO AGNELLI ALLEGRI / Permanenza con rinnovo, permanenza senza prolungamento, addio e passaggio al Psg, addio con anno sabbatico. Ormai da settimane, le notizie sul futuro di Massimiliano Allegri si rincorrono senza soluzione di continuità. Voci che potrebbero trovare una fine nella giornata di oggi, giornata del tanto atteso incontro tra il tecnico della Juventus e il presidente Andrea Agnelli. Una giornata che Calciomercato.it seguirà in tempo reale.

Ore 23.55 - Non arrivano conferme sul presunto incontro in serata fra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli. Il meeting, previsto per oggi, potrebbe non esserci stato e slittare ai prossimi giorni.

Ore 22.07 - Secondo quanto riferisce 'sportmediaset.it', potrebbe essere in corso l'incontro tra Allegri e Agnelli.

Ore 20.30 - Non è escluso che il summit possa tenersi anche in serata in un luogo diverso dalla Continassa.

Ore 19.30 - Anche Allegri ha lasciato in auto la Continassa.

Da stabilire ancora la data del summit.

Ore 18.30 - Il presidente Andrea Agnelli ha lasciato la sede della Continassa. Al momento, però, non si conoscono ancora orario o eventuale appuntamento. Non ci sono certezze in quanto l'incontro non è stato ancora fissato.

Ore 14.40 - Arrivano novità da Torino: l'incontro - come riporta 'Sky Sport' - dovrebbe tenersi in serata, anche se ancora non risulta nulla di ufficiale

Ore 14.05 - Non c'è ancora stato il tanto atteso incontro tra Agnelli e Massimiliano Allegri. Il numero uno del club è attualmente nei suoi uffici. Ai campi, in attesa dell'inizio degli allenamenti, c'è anche Nedved. L'incontro - come riporta 'Sportmediaset' - potrebbe slittare anche a domani, se non ci sarà al termine della seduta odierna.

Ore 13.30 - Non c'è ancora stato alcun vertice alla Continassa. Alle 16 Allegri dirigerà l'allenamento in vista di Juve-Atalanta

12.55 - Anche Allegri è arrivato in sede per dirigere l'allenamento

12 - Nonostante la presenza di Agnelli e Nedved alla Continassa, non è escluso che l'incontro possa slittare a cena.

11.50 - Dopo Agnelli, giunto di buon ora alla Continassa, anche Pavel Nedved è arrivato in sede

