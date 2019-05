NAPOLI CAGLIARI CARLI VAR RIGORE / Cagliari furibondo dopo il ko nel recupero in casa del Napoli. Marcello Carli, ds dei sardi, attacca la direzione arbitrale al termine del match: "Hanno dato un rigore assurdo, come si fa a dire che è dentro l’area? Se vogliamo far diventare il VAR una barzelletta, continuiamo così. Contro il Napoli non lo avrebbero mai dato, sarebbe scoppiato uno scandalo - le parole do Carli a 'Sky Sport' - Ci vuole rispetto per tutti, non si possono inventare rigori così. Lotto per la salvezza da una vita, un punto per noi è essenziale, se una cosa così fosse successa in una finale di Champions sarebbe scoppiato uno scandalo clamoroso. Poi viene Spalletti dicendo 'è petto' e si fa uno show di 20 minuti. Sono buono anche io a fare lo show, ma la verità è che il VAR sta diventando una barzelletta. Siamo in******* neri.

Sono arrabbiato con l'arbitro, ma ancor di più con Mariani che era al VAR".

Carli rincara la dose poi in conferenza stampa: "Una sconfitta così non la digerisci. Ci sentiamo presi per i fondelli con una mancanza di rispetto assurda. Non puoi condizionare una partita su una decisione che non è possibile sia chiara perché non si capisce se sia dentro o fuori. Quando dico che il VAR sta diventando una barzelletta, lo dico per questi episodi qui. Non c'è logica per quello che ha fatto Mariani.

L'arbitro avrebbe avuto le p***e di prendere questa decisione se il Napoli fosse stato in finale di Coppa Campioni? Per noi valeva questo questa partita. Per la nostra gente era importante vista la rivalità ma anche per il punto è importante. Chi si sarebbe preso la responsabilità se questa partita fosse valsa lo scudetto per una squadra? Domani non ne parla nessuno. Se si arrabbiano Allegri e Spalletti se ne parla per tre giorni, ma nel nostro caso se ne parlerà forse solo fino a mezzanotte".

