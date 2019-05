NAPOLI CAGLIARI ANCELOTTI / Carlo Ancelotti ha analizzato Napoli-Cagliari ai microfoni di 'Sky Sport': "Rigore? È un episodio difficile da valutare, l'abbiamo rivisto mille volte ma resta difficile da giudicare. Il dubbio c'è, ma non credo che sia stato dato un calcio di rigore per favorire il Napoli. È successo lo stesso a noi contro la Juventus con l'episodio di Meret su Cristiano Ronaldo piuttosto controverso". Sul match: "Nella prima parte di gara c'è stato impegno ma è mancato dinamismo. Il gol subito ha dato più intensità al nostro gioco ed alla fine è una vittoria meritata.

mi è piaciuto soprattutto per il coraggio e l'intraprendenza in un periodo difficile. È un ragazzo coraggioso e questo gol rasserena tutti. Nel girone d'andata abbiamo giocato molto bene, poi la costanza della Juventus, qualche infortunio di troppo, soprattutto quello di, e le sirene di mercato suci hanno rallentato".

L'allenatore azzurro è poi tornato sull'addio di Hamsik: "Marek ci ha aiutato molto, ma la cessione era logica. Abbiamo due giocatori giovani come Zielinski e Fabian Ruiz e dobbiamo dargli il tempo di trovare la giusta collocazione. Non credo che sia stato quello il vero problema, piuttosto sono mancate forti motivazioni. Cercheremo di accorciare il gap con la Juventus anche attraverso il mercato con nuovi giocatori".

