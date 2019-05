GENOA ROMA RANIERI / Roma fermata sull'1-1 al 'Marassi' di Genova. Questa l'analisi di Claudio Ranieri ai microfoni di 'Sky Sport': "Dopo il vantaggio loro sono stati bravi loro a non mollare, sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Peccato essersi lasciati sorprendere sull'angolo. La marcatura su Romero? Se non ricordo male è già al quarto gol in queste situazioni.

lo stava schermando, poi è riuscito a saltare da solo. Dispiace perché i tre punti ci servivano, ma non molliamo".

L'allenatore giallorosso ha poi proseguito: "Sapevamo che avrebbero impostato una partita sulle ripartenze e i calci da fermo, purtroppo ci sono riusciti. Menomale che all'ultimo Mirante ha parato un rigore". Infine, sulla corsa Champions: "Siamo riusciti a raddrizzare una situazione problematica e siamo ancora in corsa. Lotteremo fino in fondo. Quota Champions? Non lo so, speriamo di rientrarci noi".

