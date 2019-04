CALCIOMERCATO NAPOLI CAGLIARI PAVOLETTI / Momento felice per Leonardo Pavoletti, che a suon di gol (12 nel campionato in corso) sta spingendo il Cagliari verso la salveza in Serie A. L'attaccante ha svelato alcuni retroscena sul suo trasferimento in Sardegna: "Una scelta semplice.

Sarei potuto rimanere a Napoli dove avevo un ottimo contratto e magari avrei potuto strappare qualche apparizione in Champions, ma quando mi hanno proposto la possibilità della Sardegna non ci ho pensato un attimo perché ho capito che poteva essere la scelta giusta. E poi c'è stato il presidenteche ci ha messo poco a convincermi. Mi ha detto: noi ti vogliamo, vieni qui e proviamo a divertirci insieme - le sue parole al 'Corriere dello Sport' - Scelta giusta? Si perché Cagliari ha segnato la mia rinascita. Ne avevo sempre sentito parlare bene ma fino a quando uno non ci viene a giocare, non si rende conto. La società, la gente, il posto, tutto va alla perfezione".