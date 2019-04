MILAN LAZIO LEONARDO / È bufera razzismo dopo il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Lazio.

Gli episodi di 'San Siro' coninsultati, che hanno fatto seguito allo striscione shock degli ultrà laziali , ha scatenato la dura reazione del Milan che dopo il comunicato ufficiale diramato nella giornata di ieri alza la voce tramite il direttore tecnico Leonardo, intervenuto a 'La Gazzetta dello Sport': "Dopo gli insulti razzisti a Kessie e Bakayoko di mercoledì non ho visto la stessa reattività e intransigenza che c'era stata per il caso della maglia di Acerbi esposta in campionato - esordisce il dirigente rossonero -., dove sono finiti? Il vicepresidente del Consiglio,, che se l’è cavata anche lui con un commento molto generico, ha usato la parola 'vergogna' solo per il gioco del Milan. E invece bisogna spendere la vergogna per episodi molto più gravi".

Quindi Leonardo aggiunge: "Alla vigilia avevamo allertato tutte le componenti per condividere l'allerta, alla luce anche dei fatti della partita di campionato. [...] C'erano almeno mille motivi per sospendere la partita. I cori erano ben udibili da tutti. [...] Doveva decidere Mazzoleni (l'arbitro, ndr). Penso però che gli arbitri dovrebbero essere tutelati e aiutati di più dalle istituzioni per non essere lasciati soli in momenti del genere".

