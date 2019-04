CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / Nonostante una stagione ben al di sotto delle attese, in casa Napoli non è per nulla in discussione Carlo Ancelotti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Anzi, secondo 'Radio Kiss Kiss Napoli' Aurelioè ancora intenzionato a prolungargli il contratto, in scadenza nel 2021. Parti già al lavoro per trovare un accordo addirittura fino al