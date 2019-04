CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Momento difficile in casa Juventus dopo la sorprendente eliminazione dalla Champions League. Ieri i ragazzi di Allegri sono stati battuti da un grande Ajax, capace di imporsi allo 'Stadium' per 2 a 1.

Tra i peggiori in campo, ancora una volta,, autore di una stagione altalenante che ha fatto lievitare le indiscrezioni di mercato clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Così come Pjanic o altri elementi pregiati, infatti, Dybala potrebbe essere ceduto la prossima estate , con i bianconeri che troverebbero così le risorse necessarie a finanziare altri acquisti di spessore. Intanto, subito dopo la disfatta di ieri, sui social si sono moltiplicati i commenti sulla prestazione dell'argentino. Se alcuni tifosi hanno usato l'ironia per parlare di Dybala, altri ne hanno chiesto la cessione.ha raccolto alcuni tweet significativi apparsi nelle ultime ore: