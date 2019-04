CALCIOMERCATO DI MARIA PSG / Angel Di Maria rinnova la sua fiducia al PSG.

Dopo il prolungamento dello scorso ottobre, il fantasista argentino si blinda sotto la Tour Eiffel con un solo obiettivo in testa: "Ho rinnovato perché volevo restare qui e perché ho l'ambizione di vincere la Champions League con questa squadra - ha detto Di Maria a 'Canal+' - Sono venuto qui per questo obiettivo. Potevo liberarmi a fine stagione, avrei potuto scegliere dove andare e avevo anche delle offerte da club altrettanto importanti. Però in breve tempo raggiungeremo l'obiettivo della Champions".