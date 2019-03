Calciomercato Roma, ecco le richieste di Sarri

CALCIOMERCATO ROMA SARRI CHELSEA - È Maurizio Sarri il prescelto dalla Roma per guidare la squadra dalla prossima stagione. Non ha alcun dubbio 'Il Tempo' che, nell'edizione odierna, ha svelato quelle che sarebbero le prima richieste dell'ex allenatore del Napoli, attualmente alla guida del Chelsea in Premier League.

In primis, richieste economiche: il tecnico toscano non avrebbe intenzione di rinunciare ai 10.5 milioni di euro lordi che il club inglese gli garantisce anche per l'anno prossimo.Poi, chiarezza sui referenti societari, col peso che andrebbe ulteriormente a crescere di Franco, amico di Sarri e consigliere del presidente giallorosso James. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, ma il toto allenatore della Roma continua ad impazzare.