CALCIOMERCATO NAPOLI MOUKOUDI / Nonostante non abbia ancora esordito in Ligue 1, Harold Moukoudi è uno dei più interessanti prospetti francesi. Il difensore centrale classe 1997 milita nel Le Havre, una vera e propria garanzia per quanto riguarda i giovani transalpini. E le sue prestazioni lo hanno portato anche a finire nel mirino del Napoli.

Gli azzurri stanno pensando a lui come innesto per la difesa, ma la concorrenza, da questo punto di vista, non manca. Per tutte le informazioni sul mercato del Napoli CLICCA QUI

Come però riporta 'L'Equipe', il giocatore ha attirato su di sè anche l'interesse di altri club transalpini, che vorrebbero fargli fare il salto definitivo in Ligue 1. Saint Etienne e Rennes sono infatti molto interessate al giovane centrale di origini congolesi e non è escluso che in estate possa per lui scatenarsi un'asta.

