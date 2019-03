PICCININI TELECRONACA JUVENTUS MILAN / Oltre 1800 partite commentate, una carriera sterminata e una voce inconfondibile: Sandro Piccinini si racconta a 'Un Giorno da Pecora', trasmissione in onda su 'Rai Radio 1'.

Il popolare giornalista, che continua a vivere il suo anno sabbatico dopo l'addio a Mediaset ("ci siamo salutati"), non esclude il ritorno in diretta nella prossima stagione su Sky o Dazn ("a settembre vedremo").

Nel corso del colloquio, Piccinini ha svelato anche qual è stata la telecronaca che più lo ha tenuto sulle spine: "Quelle del Mondiale in Russia mi sono rimaste nel cuore, ma la più stressante della mia vita è stata Juventus-Milan, finale di Champions del 2003. Dopo la partita ho avuto mal di testa per una settimana". Il telecronista ha spiegato il motivo delle sue frasi facenti ormai parte dell'immaginario calcistico collettivo: "Servono a risparmiare tempo: in caso di tiro fuori, con un 'non va' utilizzo qualche parola in meno...".

