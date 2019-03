PANCHINA CHELSEA SARRI / Il destino di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea sembra segnato: salvo colpi di scena, il tecnico italiano saluterà Londra a fine stagione, con la Roma che pensa a lui per sostituire Ranieri. Intanto in Inghilterra è partito il toto-panchina per il Chelsea: il 'Sun' indica due nomi come potenziali successori di Sarri alla guida del club londinese.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il primo nome è quello di Frank, storica bandiera della società, attualmente allenatore del: una pista che ricalcherebbe la strada intrapresa con successo dalcon. L'alternativa porta adove si sta distinguendo Eddie: anche lui è indicato come possibile sostituto di Sarri e il Chelsea per lui rappresenterebbe la grande occasione con una big.